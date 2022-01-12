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Сегодня, 19:32

Мурило попрощался с «Локомотивом»

Евгений Петров
Корреспондент

Бывший игрок «Локомотива» попрощался с командой и болельщикам и выразил благодарность клубу после перехода в «Палмейрас».

«Я хочу поблагодарить ФК «Локомотив», моих товарищей по команде и болельщиков за поддержку, которую я получил с тех пор, как перешел в клуб. Всего наилучшего», — цитирует бразильца Telegram-канал «Локо».

24-летний защитник выступал за «Локомотив» с июля 2019 года. В сезоне-2021/22 защитник провел 9 матчей за железнодорожников и сделал 1 результативную передачу.

Мурило Серкейра (Мурило)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Палмейрас
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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