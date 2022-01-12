Мурило попрощался с «Локомотивом»

Бывший игрок «Локомотива» попрощался с командой и болельщикам и выразил благодарность клубу после перехода в «Палмейрас».

«Я хочу поблагодарить ФК «Локомотив», моих товарищей по команде и болельщиков за поддержку, которую я получил с тех пор, как перешел в клуб. Всего наилучшего», — цитирует бразильца Telegram-канал «Локо».

24-летний защитник выступал за «Локомотив» с июля 2019 года. В сезоне-2021/22 защитник провел 9 матчей за железнодорожников и сделал 1 результативную передачу.