Песьяков: «Нецензурная кричалка Карпина в раздевалке? Не буду передавать. Там 18+!»
Песьяков не стал раскрывать слова Карпина после победы над «Спартаком»
Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (3:2) не стал раскрывать слова главного тренера Валерия Карпина.
«Нецензурная кричалка Карпина в раздевалке? Не буду передавать. Там 18+!», — отметил Песьяков.
Напомним, что после встречи в раздевалке включили известную песню певицы Афродиты «Валера» в честь Карпина, который тренировал «Спартак» с апреля 2009 года по май 2012 года, а также с ноября 2012 года по март 2014 года.
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|
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|6
|10
|10
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|28
|
14
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|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
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|22
|
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|Арсенал
|26
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|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|1 : 0
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|4 : 1
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|3 : 2
|24.04
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ЦСКА – Динамо
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|
Краснодар – Зенит
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ЖК
|Г
|
|
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Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
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|П
|
|
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|
|
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Краснодар
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Далер Кузяев
Зенит
|6
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|
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Спартак
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|1
|4
|
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|1
|3
|
|
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Краснодар
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