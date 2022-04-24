Песьяков: «Нецензурная кричалка Карпина в раздевалке? Не буду передавать. Там 18+!»

Песьяков не стал раскрывать слова Карпина после победы над «Спартаком»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (3:2) не стал раскрывать слова главного тренера Валерия Карпина.

«Нецензурная кричалка Карпина в раздевалке? Не буду передавать. Там 18+!», — отметил Песьяков.

Напомним, что после встречи в раздевалке включили известную песню певицы Афродиты «Валера» в честь Карпина, который тренировал «Спартак» с апреля 2009 года по май 2012 года, а также с ноября 2012 года по март 2014 года.