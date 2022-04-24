После победы над «Спартаком» в раздевалке «Ростова» включили песню «Валера!»

«Ростов» в своем Telegram-канале выложил видео из раздевалки команды после победы над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

В раздевалке включили известную песню певицы Афродиты «Валера» в честь главного тренера ростовчан Валерия Карпина.

Карпин тренировал «Спартак» с апреля 2009 года по май 2012 года, а также с ноября 2012 года по март 2014 года.

Благодаря сегодняшней победе над «Спартаком» «Ростов» поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 34 очками в 26 матчах. «Спартак» идет на 10-й строчке с 31 очком.