В «Спартаке» не видят смысла подавать жалобу в ЭСК РФС после матча с «Ростовом»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал «СЭ», как клуб будет реагировать на исход матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:3).

«Будем ли подавать в ЭСК РФС? Посмотрим, изучим эпизоды. Не думаю, что это имеет смысл», — заявил Мележиков «СЭ».

Голы футболистов московской команды Самюэля Жиго и Михаила Игнатова были отменены после использования ВАР.

«Ростов» также получил право на пенальти в середине второго тайма после подсказки ВАР.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 26 матчах. «Спартак» располагается на 10-й позиции с 31 очком после 26 игр.