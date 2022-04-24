Бывший футболист «Спартака» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил работу судейской бригады в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Спартак» (3:2).

«Непонятно, что за карточки, за какие симуляции. А так, какие вопросы к Мешкову? Ну я не знаю, за что в первом случает он дал пенальти, а во втором вроде — худо-бедно было», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 26 матчах. «Спартак» располагается на 10-й позиции с 31 очком после 26 игр.