Широков — о судействе в матче «Ростов» — «Спартак»: «Какие вопросы к Мешкову?»
Широков прокомментировал судейство в матче «Ростов» — «Спартак»
Бывший футболист «Спартака» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил работу судейской бригады в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Спартак» (3:2).
«Непонятно, что за карточки, за какие симуляции. А так, какие вопросы к Мешкову? Ну я не знаю, за что в первом случает он дал пенальти, а во втором вроде — худо-бедно было», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.
«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 26 матчах. «Спартак» располагается на 10-й позиции с 31 очком после 26 игр.
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|
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|23.04
|14:00
|
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|23.04
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|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
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|19:00
|
Сочи – Ахмат
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|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|1 : 0
|24.04
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|
Химки – Кр. Советов
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Уфа
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|
|
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|
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