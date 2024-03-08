Первый тренер Акинфеева поздравил вратаря с проведением 50 тысяч минут в РПЛ

Первый тренер Акинфеева Павел Коваль в разговоре с «СЭ» поздравил своего воспитанника с достижением исторической отметки в 50 000 минут в РПЛ.

«Поздравляю Игоря! 21 год назад, в 2003 году, была игра ЦСКА с «Крыльями», взял пенальти. Сегодня тоже отыграл хорошо, игра была тяжелая, но он вновь взял пенальти. Только поздравления», — сказал Коваль корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев также обновил рекорд чемпионата России по количеству сухих матчей.

37-летний вратарь отыграл на ноль в матче против «Крыльев Советов» (2:0) в 20-м туре РПЛ. В концовке игры Акинфеев отразил пенальти.