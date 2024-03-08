«Ростов» — «Краснодар»: Мохеби оформил дубль и удвоил преимущество хозяев

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«Ростов» удвоил преимущество в счете в матче 20-го тура РПЛ против «Краснодара» — 2:0.

На 62-й минуте дубль за хозяев оформил Мохаммад Мохеби. Ранее иранец открыл счет на 25-й минуте.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Краснодар».