Агент защитника «Динамо» Майсторовича: «Милан готов на сто процентов, ждет шанса»

Агент Александр Важич, представляющий интересы защитника «Динамо» Милана Майсторовича, рассказал о текущей форме футболиста.

«Да, Милан пока на скамейке запасных, но он тренируется в полную силу и готов играть на сто процентов. Сейчас он просто ждет шанса, все-таки пришлось пропустить довольно длительный период. Абсолютно нормальная ситуация», — приводит слова Важича «РБ Спорт».

В мае прошлого года Майсторович получил разрыв крестообразных связок.

За «Динамо» 19-летний серб сыграл 10 матчей, в которых не отличился голевыми действиями. Контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до конца июня 2027 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.