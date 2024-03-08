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8 марта, 19:52

Агент защитника «Динамо» Майсторовича: «Милан готов на сто процентов, ждет шанса»

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Агент Александр Важич, представляющий интересы защитника «Динамо» Милана Майсторовича, рассказал о текущей форме футболиста.

«Да, Милан пока на скамейке запасных, но он тренируется в полную силу и готов играть на сто процентов. Сейчас он просто ждет шанса, все-таки пришлось пропустить довольно длительный период. Абсолютно нормальная ситуация», — приводит слова Важича «РБ Спорт».

В мае прошлого года Майсторович получил разрыв крестообразных связок.

За «Динамо» 19-летний серб сыграл 10 матчей, в которых не отличился голевыми действиями. Контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до конца июня 2027 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

Источник: «РБ Спорт»
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