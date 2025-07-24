Переход Карраскаля во «Фламенго» произойдет только после приобретения «Динамо» Рубенса

Как стало известно «СЭ», переходы Рубенса из «Атлетико Минейру» в «Динамо» и Хорхе Карраскаля из «Динамо» во «Фламенго» взаимосвязаны: продажа 27-летнего колумбийца состоится только после подписания москвичами соглашения с 24-летним бразильцем.

Сейчас «Динамо» и «Атлетико Минейру» работают над завершением сделки по Рубенсу.

22 июля сообщалось, что «Фламенго» уладил спор с агентами Карраскаля и в ближайшее время может осуществить трансфер футболиста. Сумма сделки должна составить 12 миллионов евро.

16 июля СМИ утвержали, что «Динамо» согласовало трансфер Рубенса за 12 миллионов евро. Игрок подпишет 5-летний контракт.