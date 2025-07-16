Источник: хавбек «Атлетико Минейро» Рубенс переходит в «Динамо» за 12 миллионов евро
Московское «Динамо» согласовало трансфер полузащитника «Атлетико Минейро» Рубенса, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.
По его информации, бело-голубые заплатят за 24-летнего бразильца 12 миллионов евро. Игрок подпишет 5-летний контракт.
Соглашение Рубенса с «Атлетико Минейро» действует до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
Центральный хавбек в прошлом сезоне забил 3 мяча и сделал 3 голевых паса в 32 матчах за клуб. Всего на его счету 151 матч, 9 голов и 9 результативных передач за клуб из Белу-Оризонти.
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|2
|0
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|6
|
3
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|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
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|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
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|2
|0
|0
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|6
|
6
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|1
|2
|0
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|5
|
7
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|1
|1
|1
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|4
|
8
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|
9
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|
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|2
|
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|0
|1
|1
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|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
15
|Факел
|2
|0
|0
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|0
|
16
|Родина
|2
|0
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|0
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30 тур
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
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Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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