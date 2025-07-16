Источник: хавбек «Атлетико Минейро» Рубенс переходит в «Динамо» за 12 миллионов евро

Московское «Динамо» согласовало трансфер полузащитника «Атлетико Минейро» Рубенса, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

По его информации, бело-голубые заплатят за 24-летнего бразильца 12 миллионов евро. Игрок подпишет 5-летний контракт.

Соглашение Рубенса с «Атлетико Минейро» действует до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

Центральный хавбек в прошлом сезоне забил 3 мяча и сделал 3 голевых паса в 32 матчах за клуб. Всего на его счету 151 матч, 9 голов и 9 результативных передач за клуб из Белу-Оризонти.