«Спартак» — «Ростов»: красно-белые ведут 1:0 после первого тайма

«Спартак» обыгрывает «Ростов» по итогам первого тайма матча 8-го тура чемпионата России — 1:0.

Единственный гол на 26-й минуте забил Жедсон Фернандеш.

За тайм ростовчане нанесли 3 удара в створ ворот соперника, у красно-белых 2 таких удара.

Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».