Защитник «Зенита» Вега — о сходстве с боксером Биволом: «Было забавно»

Защитник «Зенита» Роман Вега прокомментировал свое сходство с чемпионом мира в полутяжелом весе — россиянином Дмитрием Биволом. Ранее боксер посетил тренировку сине-бело-голубых.

— Да, было забавно. Партнеры по команде тоже сказали, что мы внешне похожи. Но сильнее всего меня ударило, что жена сказала, что у нас есть что-то схожее. Мы с ней посмеялись дома, но в целом ситуация необычная, — сказал Вега во время презентации в официальном клубном магазине на Невском проспекте 20.

— Планируете ли учить русский язык?

— Мне бы очень хотелось. Потихоньку знакомлюсь с каким-то словами. Вежливыми словами. Стараюсь узнавать побольше, запоминать то, что слышу. Надеюсь однажды дорасти до какого-то уровня владения русским.

21-летний аргентинец перешел в «Зенит» из «Аргентинос Хуниорс» в июле 2025-го. Вега подписал с сине-бело-голубыми пятилетний контракт.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.