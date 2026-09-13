Самородов о срыве трансфера в «Спартак»: «Уже не думаю об этом. Буду стараться приносить пользу «Ахмату»

Нападающий «Ахмата» Максим Самородов прокомментировал сорвавшийся переход в «Спартак».

10 сентября, в последний день трансферного окна московский клуб был близок к покупке 24-летнего казахстанца. Красно-белые отказались от сделки из-за результатов медосмотра — клуб не устроили результаты МРТ футболиста.

«Правда ли я проходил медосмотр? Да, тут скрывать нечего, но, к сожалению или к счастью, так получилось, что я остался в команде. Ни чуточки не сожалею. Я уже не думаю об этом, я в этой команде, продолжаю работать, буду стараться приносить пользу своей команде», — сказал в эфире matchtv.ru Самородов.

Самородов выступает за «Ахмат» с августа 2024 года. В сезоне-2026/27 форвард забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 9 матчах за команду из Грозного.