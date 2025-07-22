Источник: «Фламенго» уладил спор с агентами Карраскаля и завершит трансфер в ближайшие дни

«Фламенго» договорился с агентами полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля об условиях перехода колумбийца, сообщает Ge.Globo.

По информации источника, представители футболиста в последний момент внесли изменения в предстоящий договор, но в итоге стороны уладили спор. Ожидается, что бразильский клуб заплатит за 27-летнего полузащитника 12 миллионов евро.

Карраскаль выступает за «Динамо» с лета 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 35 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 голевых передач. Контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.