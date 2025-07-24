Жерсон — о 9-м номере: «Большого значения он для меня не имеет»

Полузащитник «Зенита» Жерсон прокомментировал выбор игрового номера.

— Почему выбрали 9-й номер?

— 9-й номер не представляет особой важности. Обожаю цифру 8 и играл всегда под 8-м номером на спине, но здесь этот номер занят Венделом. Вендел великолепно представляет этот номер в «Зените». Очень качественно защищает 8-й номер в зенитовской футболке. Он мой товарищ и соотечественник, поэтому, раз 8-й был занят, я выбрал 9-й. Большого значения он для меня не имеет, — сказал Жерсон во время презентации в официальном клубном магазине на Невском проспекте, 20.

«Зенит» объявил о переходе Жерсона из «Фламенго» 13 июля. 28-летний бразилец подписал контракт с российским клубом до конца июня 2030 года.

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