Дубль Кордобы принес «Краснодару» победу над «Балтикой»

«Краснодар» дома победил «Балтику» в матче перенесенного 21-го тура РПЛ — 3:2.

У «быков» дубль оформил Джон Кордоба — он отличился на 31-й и 61-й минутах встречи. Еще один гол хозяев на счету Эдуарда Сперцяна, который забил после передачи вратаря краснодарской команды Матвея Сафонова. Автором двух голов гостей стал 19-летний Данила Козлов.

«Краснодар» набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В параллельном матче «Зенит» уступает «Рубину» (0:2), отставание «быков» от сине-бело-голубых теперь составит 1 очко.

«Балтика» с 23 баллами располагается на 14-й позиции в чемпионате России.