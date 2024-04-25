Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о желании пожить в Италии.

«Если сравнивать уровень комфорта британской и российской столицы, то приятнее всегда там, где есть работа. Жить в России или Европе? На старости лет хотелось бы купить домик во Флоренции. Мне безумно нравится этот маленький культурный город. Посмотрим, куда жизнь забросит. Для меня не важно, где жить, будь то Москва, Абу-Даби или Бишкек. Где работа, там и комфортнее. Главное — заниматься любимым делом», — цитирует Канчельскиса Sport24.