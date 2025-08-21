Паршивлюк о матче «Динамо» с «Пари НН»: «В РПЛ каждый соперник по-своему труден и сложен»

Тренер «Динамо» Сергей Паршивлюк ответил на вопрос о подготовке команды к матчу 6-го тура РПЛ против «Пари НН».

— Как проводить работу над ошибками и корректировать тренировочный процесс?

— Думаю, любая работа над ошибками корректирует и улучшает все. Не важно, это футбол или какие-то другие сферы. Не зря есть поговорка: на ошибках учатся. Сегодня занимались тем, что отрабатывали стандартные положения в преддверии игры против «Пари НН». Плюс сегодня два дня до игры, поэтому был больше акцент на восстановление во время и после тренировки.

— Насколько сильный соперник в ближайшем туре?

— Думаю, что в РПЛ каждый соперник по-своему труден и сложен. Поэтому к каждому сопернику относимся с уважением и пониманием того, какие вещи нам нужно делать и улучшать. Готовимся с полной концентрацией. Опять же, мы понимаем, что последние результаты не радуют нас, не радуют никого, поэтому этот матч очень важен и в качестве улучшения позиции в таблице, и в качестве улучшения нашей игры.

— Чем силен «Пари НН»?

— Тренер интересный, разные схемы используют. До этого играли в четыре защитника, последнюю игру с махачкалинским «Динамо» — в пять защитников. Поэтому тоже добавляет не то что определенной боли, но нужно подумать, как они выйдут играть против нас. Это добавляет определенных деталей в подготовке, — передает слова Паршивлюка «СЭ».

Матч «Динамо» — «Пари НН» пройдет в субботу, 23 августа и начнется в 20.45 (мск).

После пяти туров чемпионата России-2025/26 «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками, «Пари НН» идет на 15-й строчке с 3 очками.

(Денис Клесарев)