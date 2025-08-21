Защитник «Динамо» Фернандес: «Сейчас самое важное для нас — уверенность, которой нам не очень хватает»

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес ответил на вопрос о своем восстановлении и поделился мнением о результатах бело-голубых на старте сезона-2025/26.

— Возвращаюсь после травмы. Провел только две тренировки с командой. Но я хорошо себя чувствую. Решение будет зависеть от тренерского штаба.

— Насколько тебе сегодня хватило работы с мячом?

— Я думаю, нагрузка была обычной, так как осталось два дня до матча. Последние два дня мы очень сильно работали, было очень много нагрузки. Поэтому нагрузки, которая была сегодня, хватает.

— Если команде не очень везет в чемпионате, нужно ли делать тренировки сложнее или изменять их?

— Интенсивность тренировок очень хорошая. Считаю, все, что мы делаем на тренировках — хорошо. Да, результата достичь не удалось, но, думаю, нужно немного времени, терпения, и все у нас будет хорошо.

— Глядя со стороны, как ты считаешь, что не получалось в игре «Динамо»: в обороне и в общем?

— Конечно, надо многое улучшить, это видно. Но сейчас самое важное для нас — уверенность, которой нам не очень хватает, но мы работаем над этим, — передает слова Фернандеса «СЭ».

«Динамо» проведет следующий матч против «Пари НН» в субботу, 23 августа (начало — в 20.45 мск).

После пяти туров чемпионата России-2025/26 «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками, «Пари НН» идет на 15-й строчке с 3 очками.

(Денис Клесарев)