Ерохин о неудачном начале сезона для «Зенита»: «Смотреть назад не имеет смысла, нужно стараться набирать свои очки»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился с «СЭ» мнением о неудачном начале сезона-2025/26 для его команды.

— В чем причина такого неудачного старта «Зенита»?

— Сложно сказать. Думаю, те комментарии, которые давал тренерский штаб ранее после матчей, их достаточно. Сейчас мы должны думать о следующей игре. Работать, чтобы набирать те очки, которые мы должны набирать для борьбы за первое место. Назад смотреть не имеет смысла, только в плане работы над ошибками. А так, нужно двигаться вперед и стараться набирать свои очки.

— Жерсон и Вега уже много времени находятся в Петербурге. Какие у них впечатления, что рассказывают?

— Достаточно комфортно уже себя в коллективе чувствуют. О городе всегда положительно говорят все, кто приезжает сюда. Смотреть какие-то фотографии — одно, а когда приезжаешь — совсем другое. Приятные впечатления у них о городе, в котором поддерживают одну команду. Жерсон и Вега включены в процесс и могут приносить пользу «Зениту».

«Зенит» после 5 туров чемпионата России-2025/26 занимает девятое место в турнирной таблице с 6 очками.