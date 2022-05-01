Пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» отреагировал на гостевое поражение команды в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (0:2).

«Есть ощущение, что наши футболисты вчера всю ночь отмечали победу с хоккеистами ЦСКА в Кубке Гагарина, — сказал Грушевский «СЭ». — Это чудовищный матч, у ЦСКА не получалось ровным счетом ничего. Абсолютно заслуженная победа «Ахмата». И в первом, и во втором тайме хозяева играли значительно лучше. Не понимаю, как можно после хорошего второго тайма с «Динамо» столь бесславно сыграть в Грозном. Нельзя играть так чудовищно команде, которая претендует на призовые места. За весь матч не припомню хотя бы одной осмысленной атаки ЦСКА. Это глубочайший пассив».

Также артист оценил игру отдельных футболистов ЦСКА в матче с «Ахматом».

«Дай бог, чтобы без травмы обошлось у Акинфеева, чтобы восстановился к следующему матчу. Сказалось отсутствие Марио Фернандеса. Мухин не справлялся на позиции правого защитника. Целый ряд футболистов провалили игру. Футбола в исполнении ЦСКА я не увидел. Проигрыш в любом случае для нас скверный результат, но он по игре. Даже не знаю, кого похвалить из футболистов за матч. Это катастрофа. Сегодняшней игре нет никаких оправданий. Провальный матч во всех отношениях», — добавил Грушевский.

По итогам тура ЦСКА (47 очков) уступил третью строчку «Сочи» (49 очков). В следующем туре конкуренты за бронзу встретятся в очном матче в Москве 7 мая. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.