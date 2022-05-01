Булыкин: «Учитывая то, какие зарплаты у игроков «Спартака», найти мотивацию им будет трудно»

Булыкин считает, что у игроков «Спартака» проблемы с мотивацией

Бывший футболист «Локомотива», «Динамо», «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о турнирной мотивации московского «Спартака» на заключительные матчи сезона-2021/22 РПЛ.

«Понятно, что найти им мотивацию будет трудно, учитывая то, какие зарплаты у них, и то, что ни за что они не бьются. Ни за Лигу чемпионов, ни за Лигу Европы. Поэтому оставшиеся игры в чемпионате будут без мотивации, даже трибуны не смогут их смотивировать. Единственное, что сможет — это Кубок России», — приводит слова Булыкина «Газета.ru».

«Спартак» в 27 турах набрал 34 очка и занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России.

В БЕТСИТИ Кубка России красно-белые в полуфинале сыграют против красноярского «Енисея».