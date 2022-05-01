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Сегодня, 21:27

Березуцкий: «Играли плохо и закономерно проиграли»

Березуцкий заявил, что ЦСКА в матче с «Ахматом» играл плохо
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (0:2) подвел итоги встречи.

— Играли сегодня плохо, рассчитывать на большее не могли и закономерно проиграли. Все заслуженно, поздравляю «Ахмат» с победой, — цитирует Березуцкого сайт ЦСКА.

— Что не получалось в атаке? И о чем говорили в перерыве, и удалось ли хоть что-то реализовать во втором тайме?

— Пытались что-то поменять, в первом тайме в атаке не получалось практически ничего. Во втором пропустили быстрый гол. Повторюсь, что не могли с такой игрой рассчитывать на что-то большее.

— Как вы видели момент с голом?

— Надо смотреть повтор, сейчас ничего сказать не могу.

— Как отреагировали в команде на поражение «Динамо» и чемпионство «Зенита»?

— «Зенит» можно поздравить, но мы в первую очередь следим за собой. Нам нужно выигрывать свои матчи, сегодня мы этого не сделали.

Источник: http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aleksey-berezutskiy-s-takoy-igroy-ne-mogli-rasschityvat-na-chtoto-bolshee/
Алексей Березуцкий
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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Рубин – Сочи
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30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
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1.05 16:30
Химки – Уфа
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1.05 19:00
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2.05 19:00
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