Березуцкий: «Играли плохо и закономерно проиграли»

Березуцкий заявил, что ЦСКА в матче с «Ахматом» играл плохо

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (0:2) подвел итоги встречи.

— Играли сегодня плохо, рассчитывать на большее не могли и закономерно проиграли. Все заслуженно, поздравляю «Ахмат» с победой, — цитирует Березуцкого сайт ЦСКА.

— Что не получалось в атаке? И о чем говорили в перерыве, и удалось ли хоть что-то реализовать во втором тайме?

— Пытались что-то поменять, в первом тайме в атаке не получалось практически ничего. Во втором пропустили быстрый гол. Повторюсь, что не могли с такой игрой рассчитывать на что-то большее.

— Как вы видели момент с голом?

— Надо смотреть повтор, сейчас ничего сказать не могу.

— Как отреагировали в команде на поражение «Динамо» и чемпионство «Зенита»?

— «Зенит» можно поздравить, но мы в первую очередь следим за собой. Нам нужно выигрывать свои матчи, сегодня мы этого не сделали.