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Судейство

Чистяков будет судить стыковой матч «Пари НН» — «Сочи», Иванов назначен на игру «Ахмата» с «Уралом»

Алина Савинова

РФС объявил судейские назначения на решающие стыковые матчи клубов РПЛ и ФНЛ.

Игры пройдут в субботу, 31 мая. Главным арбитром матча «Пари НН» — «Сочи» назначен Артем Чистяков, встречу между «Ахматом» и «Уралом» будет судить Сергей Иванов.

«Пари НН» — «Сочи»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Сергей Французов.

«Ахмат» — «Урал»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Мацюра.

В первом стыковом матче «Пари НН» одержал победу над «Сочи» со счетом 2:1, а «Урал» обыграл «Ахмат» (2:1).

Источник: https://www.rfs.ru/news/222450
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
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11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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 5
П
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Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

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Крылья Советов

 3
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Георгий Мелкадзе

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