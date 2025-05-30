Источник: «Расинг» хочет получить от «Спартака» за защитника Мартирену 11-12 миллионов евро

«Расинг» требует от «Спартака» 11-12 миллионов евро за защитника Гастона Мартирену, сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что красно-белые не отправляли официальный запрос в аргентинский клуб по поводу трансфера 25-летнего игрока, но общались с представителями уругвайца.

При этом Мартирена не является основным кандидатом для «Спартака» на позицию правого защитника. По информации источника, в футболисте также заинтересован еще один российский топ-клуб.

Мартирена играет за «Расинг» с лета 2023 года. Он провел 74 матча за аргентинскую команду во всех турнирах, отметившись 9 голами и 13 результативными передачами.