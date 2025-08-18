Футбол
18 августа, 22:00

«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): видео голов матча 5-го тура РПЛ

Руслан Минаев

«Пари НН» в домашнем матче обыграл махачкалинское «Динамо» в 5-м туре РПЛ — 2:0. Игра проходила в Саранске.

На 15-й минуте гол забил Хуан Боселли, на 41-й минуте отметился Олакунле Олусегун.

15-я минута. Боселли — 1:0

41-я минута. Олусегун — 2:0

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
18 августа, 20:00. Мордовия Арена (Саранск)
Пари Нижний Новгород
2:0
Динамо Мх

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Юрий Жилин

    реализация. у НН было полтора момента и они их использовали.

    19.08.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Начал смотреть за полчаса до конца, но так и не понял, как НН ведет 2-0. Они играли в футбол уровня села Красная Синька! У МХЧ мыслю было видно...

    19.08.2025

  • Анатолий Николаевич

    При одинаковой разности забитых и пропущенных - у Пари НН забито больше голов, чем у Ростова. Почему Ростов в таблице выше? "• по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей); Не применяется для текущей турнирной таблицы в отношении команд, не имеющих равного количества матчей между собой." Значит, победа Ростова над Пари (1:0) не учитывается!!!!!!!!!! Всё время СЭ показывает свою некомпетентность: хоть так считай, хоть эдак.

    19.08.2025

    • РПЛ, результаты 5-го тура: ЦСКА победил «Динамо», «Краснодар» разгромил «Сочи» и другие матчи

    Федора Смолова повторно забанили на Twitch
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 16 9 6 1 31-12 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Динамо 16 5 5 6 25-23 20
    10
    		 Ростов 16 4 6 6 12-17 18
    11
    		 Кр. Советов 16 4 5 7 20-26 17
    12
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    13
    		 Динамо Мх 16 3 5 8 8-20 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 16 2 2 12 9-27 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов 2 : 0
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит 0 : 2
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 0
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

