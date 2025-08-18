«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): видео голов матча 5-го тура РПЛ

«Пари НН» в домашнем матче обыграл махачкалинское «Динамо» в 5-м туре РПЛ — 2:0. Игра проходила в Саранске.

На 15-й минуте гол забил Хуан Боселли, на 41-й минуте отметился Олакунле Олусегун.

15-я минута. Боселли — 1:0

41-я минута. Олусегун — 2:0