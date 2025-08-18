Федора Смолова повторно забанили на Twitch

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов повторно лишился доступа к своему каналу на Twitch.

Время между первым и вторым баном составило около двух часов.

Экс-форвард сборной России принимал участие в турнире BetBoom Streamers Battle по Counter-Strike 2. В одном из матчей он остался последним в своей команде. Тогда соперник с ником D9D9VOLODYA написал ему в чат: «Где ты». На троллинг Смолов ответил: «В Саратове у мамаши твоей». Позже футболист добавил, что приедет к стримеру и «даст ему леща».