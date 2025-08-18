РПЛ, результаты 5-го тура: ЦСКА победил «Динамо», «Краснодар» разгромил «Сочи» и другие матчи

Матчи 5-го тура чемпионата России.

В субботу, 16 августа, «Балтика» и «Локомотив» (1:1) сыграли вничью, «Спартак» в большинстве не смог обыграть «Зенит» (2:2), «Ахмат» победил «Крылья Советов» (3:1).

В воскресенье, 17 августа, «Акрон» уступил «Оренбургу» (1:2), «Рубин» победил «Ростов» (1:0), «Динамо» проиграло ЦСКА (1:3), «Краснодар» разгромил «Сочи» (5:1).

В понедельник, 18 августа, тур завершился игрой между «Пари НН» и махачкалинским «Динамо» (2:0).

16 августа

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

16 августа, 15:00. Ростех Арена (Калининград)

16 августа, 17:30. Лукойл Арена (Москва)

16 августа, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)

17 августа

17 августа, 13:30. Самара Арена (Самара)

17 августа, 15:45. Ак Барс Арена (Казань)

17 августа, 18:00. ВТБ Арена (Москва)

17 августа, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)

18 августа

18 августа, 20:00. Мордовия Арена (Саранск)

