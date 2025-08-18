Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

18 августа, 22:00

РПЛ, результаты 5-го тура: ЦСКА победил «Динамо», «Краснодар» разгромил «Сочи» и другие матчи

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Кирилл Глебов и Хуан Касерес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Матчи 5-го тура чемпионата России.

В субботу, 16 августа, «Балтика» и «Локомотив» (1:1) сыграли вничью, «Спартак» в большинстве не смог обыграть «Зенит» (2:2), «Ахмат» победил «Крылья Советов» (3:1).

В воскресенье, 17 августа, «Акрон» уступил «Оренбургу» (1:2), «Рубин» победил «Ростов» (1:0), «Динамо» проиграло ЦСКА (1:3), «Краснодар» разгромил «Сочи» (5:1).

В понедельник, 18 августа, тур завершился игрой между «Пари НН» и махачкалинским «Динамо» (2:0).

16 августа

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
16 августа, 15:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
1:1
Локомотив
Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
16 августа, 17:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:2
Зенит
Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
16 августа, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
3:1
Крылья Советов

17 августа

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
17 августа, 13:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
1:2
Оренбург
Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
17 августа, 15:45. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:0
Ростов
Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
17 августа, 18:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:3
ЦСКА
Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
17 августа, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
5:1
Сочи

18 августа

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
18 августа, 20:00. Мордовия Арена (Саранск)
Пари Нижний Новгород
2:0
Динамо Мх

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2025/26

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
Читайте также
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Силы ПВО за ночь уничтожили 33 украинских беспилотника над территорией России
Эксперт дала советы по формированию финансовой грамотности у детей
Как развивается коррупционный скандал на Украине. Разбор
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Archon

    Карпин чем дальше - тем позорней..Обновляет рекорды по просерам..

    18.08.2025

  • Николай Макеев

    Не грохнули -"дурочка" залетела

    18.08.2025

  • rashton22

    ну вот это нормальный человек? желать смерти?! я сам не люблю зенит и ска, но такое - это дурдом. сколько здесь психов..

    18.08.2025

  • Строгий-но-справедливый

    А ведь красивая по интриге сегодня получается таблица первенства РПЛ. Зенит - 9-й (а может и 10-й), Динамо 12-е, Спартак - 13-й после пяти туров!

    17.08.2025

  • andy1962

    Сам не ожидал и как болельщик ЦСКА рад дико!!! у Динамо не защита, а проходной двор. Ну , а в голах Лещ не виноват , там просто ворота расстреливают с пяти метров. Мда.....как бы Валера с позором не вылетел....

    17.08.2025

  • VeryOldLazy

    Между тем, что то пошло не так...)))

    17.08.2025

  • andy1962

    Карпов прояил проблески разума, поставив в ворота Лещука вместо Лунева. Первое, что бросается в глаза - полное отсутствие резерва у ЦСКА, У Динамо, напротив, - на вторую команду. Эх, голь армейская....Ну как с таким составом на что-то рассчитывать?

    17.08.2025

  • Mikhail Danilov

    Заур Тедеев Показал уровень Акрона, и говна .Далее падение в низ.

    17.08.2025

  • Сергей А.

    Грязь пром. Спартак убивают 5 из 5. У болота локтем в грудину и бочину не нарушение, удар в лицо тоже. На первых минутах прямыми шипами не карточка (спартаку красную ранее за то же самое) цирк болотного дерьма, которые от дуновения ветра косятся. Проклинаю всех питерских и желаю смерти

    16.08.2025

  • Archon

    Неужели они грохнут "Паровоз"!??? Ну тоггда они Талалаева,как тренера должны в джёппу поцеловать)))

    16.08.2025

  • Archon

    "Балтика" ведет против лидера 1-0.."Я опупеваю,дорогая редакция,хотя пишу вам в первый раз"(с) ))))))) Неужели выдержат против Паровоза??)))

    16.08.2025

  • CaptAlexx

    Воскресенье, Спорт-Экспресс, статьи - варианты: Победа Спартака: 1. Станкович доказал, что он - Тренер (и Спартак - самый народный клуб России)... 2. Спартак - на пути к Возрождению (СЭ - ИЯР)... 3. Семаку что-то надо поменять в меню... Победа Зенита: 1. Семак доказал, что он - тренер (и Зенит - самый народный клуб России)... 2. Зенит возвращается к своей чемпионской игре (СЭ - ...)... 3. Станкович - до свидания...

    16.08.2025

  • Игорь Соручаев

    Автобус с проводницами прибыл на Балтику

    16.08.2025

    • «Пари НН» победил махачкалинское «Динамо» в заключительном матче 5-го тура РПЛ

    «Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): видео голов матча 5-го тура РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости