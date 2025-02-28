«Пари НН» и «Акрон» сыграют в рамках 19-го тура РПЛ в субботу, 1 марта. Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде и начнется в 14.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Пари НН» — «Акрон» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 18 туров премьер-лиги команда из Нижнего Новгорода набрала 16 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Клуб из Тольятти с 22 баллами идет на девятой строчке чемпионата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

01 марта 2025, 14:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

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