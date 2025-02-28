Весино: «Я не боялся ехать в Россию, Боселли сказал, что тут все прекрасно»
Новичок «Пари НН» нападающий Тьяго Весино рассказал о переезде в Россию.
— Когда узнали о предложении «Пари НН» и не боялись ли ли ехать в Россию?
— Нет, никакого страха не было. Мы сразу поговорили с Хуаном Боселли, он сказал мне, что в клубе все прекрасно. Наоборот, я с удовольствием принял этот вызов в своей карьере, чтобы доказать, на что я способен. Я готов отдавать себя по максимуму.
— Как погода в Нижнем? Купили подштанники?
— Так и было! Мы купили хорошую одежду. Но главное — когда тепло в сердце, если так происходит, то вокруг тоже теплеет, — цитирует футболиста «РБ Спорт».
26-летний уругваец перешел в нижегородский клуб на правах аренды до конца текущего сезона из аргентинского «Велес Сарсфилд».
Источник: РБ Спорт
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