Весино: «Я не боялся ехать в Россию, Боселли сказал, что тут все прекрасно»

Новичок «Пари НН» нападающий Тьяго Весино рассказал о переезде в Россию.

— Когда узнали о предложении «Пари НН» и не боялись ли ли ехать в Россию?

— Нет, никакого страха не было. Мы сразу поговорили с Хуаном Боселли, он сказал мне, что в клубе все прекрасно. Наоборот, я с удовольствием принял этот вызов в своей карьере, чтобы доказать, на что я способен. Я готов отдавать себя по максимуму.

— Как погода в Нижнем? Купили подштанники?

— Так и было! Мы купили хорошую одежду. Но главное — когда тепло в сердце, если так происходит, то вокруг тоже теплеет, — цитирует футболиста «РБ Спорт».

26-летний уругваец перешел в нижегородский клуб на правах аренды до конца текущего сезона из аргентинского «Велес Сарсфилд».