Акинфеев назвал победу в Кубке УЕФА самым памятным моментом в ЦСКА

Вратарь ЦСКА назвал самый памятный момент за время выступления в составе армейцев.

«Естественно, победа в Кубке УЕФА является для меня самым памятным моментом за карьеру в ЦСКА», — цитирует Акинфеева ТАСС.

ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году. В финальном матче армейцы обыграли «Спортинг» со счетом 3:1.

38-летний голкипер провел за ЦСКА 784 матча, в 325 из которых сыграл на ноль. В составе красно-синих он шесть раз становился чемпионом России, семь раз — обладателем кубка страны и суперкубка страны.