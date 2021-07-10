Кубок Матч Премьер 2021: расписание турнира и где смотреть

В июле пройдет товарищеский турнир клубов премьер-лиги с участием «Спартака», «Рубина», «Сочи» и «Химок». Матчи будут проходить на стадионах «Открытие Банк Арена» и «Арена Химки».

Расписание турнира: даты и время матчей

10 июля, суббота. 17.00. Химки — Рубин

11 июля, воскресенье. 18:00. Спартак — Сочи

14 июля, среда. 18:00. Химки — Сочи

14 июля, среда. 21:00. Спартак — Рубин

17 июля, суббота. 16:00. Рубин — Сочи

18 июля, воскресенье. 20:00. Спартак — Химки

Прямые трансляции: где смотреть

Игры турнира показывают телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» (прямые трансляции доступны на сайте).

Регламент, календарь игр, расписание и результаты матчей, турнирная таблица товарищеского турнира Кубок Матч Премьер 2021 — на этой странице.