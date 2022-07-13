Пресняков-старший назвал обычной историей уход спортивного директора «Спартака»
Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Луки Каттани с поста спортивного директора клуба.
«Они все сейчас покидают «Спартак» в связи с международными делами. Отправляются к себе, чтобы не было там, видимо, неприятностей. Не думаю, что это критично.
В «Спартаке» и так все мягко, не важно. Не вижу сейчас, кто уйдет и насколько это ослабит «Спартак». Обычная история «Спартака» последних лет. Кто-то держится за место, а кто-то махнет рукой — и домой. Это все нормально. Уже естественно», — сказал Пресняков-старший корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.
В среду, 13 июля, «Спартак» объявил об уходе Каттани с поста спортивного директора. Причины, по которым он покинул московский клуб, не уточняются.
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2
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
|- : -
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|20:00
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Динамо – Ростов
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