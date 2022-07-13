Пресняков-старший назвал обычной историей уход спортивного директора «Спартака»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Луки Каттани с поста спортивного директора клуба.

«Они все сейчас покидают «Спартак» в связи с международными делами. Отправляются к себе, чтобы не было там, видимо, неприятностей. Не думаю, что это критично.

В «Спартаке» и так все мягко, не важно. Не вижу сейчас, кто уйдет и насколько это ослабит «Спартак». Обычная история «Спартака» последних лет. Кто-то держится за место, а кто-то махнет рукой — и домой. Это все нормально. Уже естественно», — сказал Пресняков-старший корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В среду, 13 июля, «Спартак» объявил об уходе Каттани с поста спортивного директора. Причины, по которым он покинул московский клуб, не уточняются.