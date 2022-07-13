Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Луки Каттани с поста спортивного директора «Спартака».

«Уход был ожидаемым. В принципе, все иностранцы будут уходить в определенный момент. Но он, мягко говоря, не особо большую пользу принес «Спартаку» для того, чтобы клуб развивался. Спортивные директоры были до этого намного эффективнее, чем Каттани. Например, Попов», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.