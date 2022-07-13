Семин — о Каттани: «Не особо большую пользу принес «Спартаку». Попов был эффективнее»
Семин отреагировал на уход Луки Каттани с поста спортивного директора «Спартака»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Луки Каттани с поста спортивного директора «Спартака».
«Уход был ожидаемым. В принципе, все иностранцы будут уходить в определенный момент. Но он, мягко говоря, не особо большую пользу принес «Спартаку» для того, чтобы клуб развивался. Спортивные директоры были до этого намного эффективнее, чем Каттани. Например, Попов», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.
Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
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ЦСКА – Урал
|- : -
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|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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