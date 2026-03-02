Осинькин — о поражении «Сочи»: «Дали слишком много свободы «Спартаку»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин подвел итоги матча против «Спартака» (2:3) в 19-м туре РПЛ.

«Конечно, сам считаю, что матч не получился цельным. Обидно, что мы делали акцент в подготовке на определенные вещи, которые у нас и не получились в первом тайме. Наверное, даже минут 15-20 первого тайма была нормальная игра. После этого были отрезки, когда мы недоигрывали определенные моменты. Тут уже надо на личности переходить, поэтому я дальше комментировать в этом контексте не буду. Мы дали слишком много свободы «Спартаку». Конечно, он не может за это не наказывать. Команда хорошая, будем прямо говорить.

Во втором тайме мы сыграли чуть плотнее, чуть агрессивнее. Не могу сказать, что прямо россыпь моментов у нас была, но по сумме моментов на один гол мы наиграли... Там еще второй был, но это уже совсем компенсированное время. На один гол мы наиграли. Надо сейчас нам внутри понять, в чем проблема этой неровной игры. И сделать так, чтобы больше было качественной и стабильной игры на протяжении всего матча», — сказал Осинькин в эфире «Матч Премьер».

«Сочи» с 9 очками остается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.

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