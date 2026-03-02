Тренер «Спартака» Карседо: «Три очка в стартовом матче — это замечательно»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо подвел итоги матча 19-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2).

«Добрый вечер (начал Карседо на русском языке. — Прим. «СЭ»). Рад сегодняшней победе. Да, наверное, мы могли бы забить в этом матче больше голов, раньше решить исход встречи. Тем не менее три очка в стартовом матче — это замечательно как для игроков, так и для команды. Поэтому мы сегодня рады», — сказал Карседо на пресс-конференции.

После 19 туров «Спартак» с 32 очками занимает шестое место в РПЛ, «Сочи» (9 очков) остается последним в турнирной таблице.

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