Мостовой считает, что «Спартак» не изменился с приходом Карседо

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» впечатлениями от победы «Спартака» над «Сочи» (3:2) в 19-м туре РПЛ.

«Спартак» доминировал в первом тайме, должен был вести 3:0. Потом «Сочи» забил, но не по игре. Красно-белые победили, в принципе как я и прогнозировал. Что поменялось с приходом Карседо? Людям, которые не следят за командой, даже не понятно, кто там на бровке — Карседо или Станкович. Ничего не изменилось, да и не меняется. Правила одни и те же: забить больше, чем соперник. Они взяли свои очки, через день уже все про это забудут», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, «Сочи» с 9 очками — на последней строчке.

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