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Сегодня, 12:59

Осинькин прокомментировал информацию о возможном уходе Пруцева из «Крыльев Советов» в «Спартак»

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на слухи об уходе полузащитника Данила Пруцева из команды.

«Вопрос по Пруцеву сейчас решается на клубном уровне. Он сейчас не с нами, он готовится к тому, что вопросы по трансферу будут решены. Детальную информацию нужно получать уже в клубе, сейчас там конкретизируют все нюансы перехода», — сказал в интервью клубной пресс-службе Осинькин.

В сезоне-2021/22 Пруцев провел 19 матчей за «Крылья Советов» и не отличился результативными действиями. В конце декабря 2021 года сообщалось, что 21-летний россиянин близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Спартаке».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y7WTFwTo5ic

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
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15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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