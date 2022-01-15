Осинькин прокомментировал информацию о возможном уходе Пруцева из «Крыльев Советов» в «Спартак»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на слухи об уходе полузащитника Данила Пруцева из команды.

«Вопрос по Пруцеву сейчас решается на клубном уровне. Он сейчас не с нами, он готовится к тому, что вопросы по трансферу будут решены. Детальную информацию нужно получать уже в клубе, сейчас там конкретизируют все нюансы перехода», — сказал в интервью клубной пресс-службе Осинькин.

В сезоне-2021/22 Пруцев провел 19 матчей за «Крылья Советов» и не отличился результативными действиями. В конце декабря 2021 года сообщалось, что 21-летний россиянин близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Спартаке».