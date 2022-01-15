«Ювентус» готов купить Азмуна у «Зенита» за пять миллионов евро

«Ювентус» может оформить трансфер нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно, информирует Tuttosport. Как отмечается, туринский клуб готов предложить «Зениту» 5 миллионв евро за 27-летнего иранского форварда.

С помощью Азмуна Ювентус хочет заменить нападающего Федерико Кьезу, который получил травму.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет за Азмуна 20 миллионов евро.

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года. В текущем сезоне Азмун провел 21 матч, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.