Магкеев — об уходе Смолова: «Он обязательно проставится»

Полузащитник «Локомотива» Станислава Магкеева высказал свое отношение к текучки кадров в команде.

— Как относишься к ситуации в команде, когда много игроков на вход и на выход?

— Это нормально. Команда меняется. Думаю, руководство знает, что делает. Посмотрим.

— Смолов как-то проставился после ухода?

— Мы еще не увиделись. Но он обязательно проставится.

Напомним, Смолов перешел в «Динамо». В сезоне-2021/22 он провел 22 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забив семь мячей.