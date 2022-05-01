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Осинькин — об эмоциях игроков «Спартака»: «Если победа такого большого клуба над нами вызывает радость, мы рады этому»

Главный тренер «Крыльев Советов» оценил эмоции игроков «Спартака»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после завершения матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2) рассказал, как отнесся к эмоциональному празднованию победу со стороны соперника.

«Празднования «Спартака»? У нас молодая команда, которая ищет с себя в большом футболе. Если победа такого большого клуба над нами вызывает радость, мы рады этому. В голе сомнений у меня нет. Получился полуваровский гол. Играли — играли и вдруг засчитали гол.

Не мало ли добавили? Достаточно много было замен. В такой ситуации меньше четырех минут никогда не добавляют. И то в это время всего один раз подошли к воротам», — сказал Осинькин.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2).

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Игорь Осинькин
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 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
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 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
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 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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