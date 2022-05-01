Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после завершения матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2) рассказал, как отнесся к эмоциональному празднованию победу со стороны соперника.

«Празднования «Спартака»? У нас молодая команда, которая ищет с себя в большом футболе. Если победа такого большого клуба над нами вызывает радость, мы рады этому. В голе сомнений у меня нет. Получился полуваровский гол. Играли — играли и вдруг засчитали гол.

Не мало ли добавили? Достаточно много было замен. В такой ситуации меньше четырех минут никогда не добавляют. И то в это время всего один раз подошли к воротам», — сказал Осинькин.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2).