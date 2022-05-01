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Соболев о победе над «Крыльями Советов»: «В перерыве сказали друг другу: «Давайте соберемся, так играть нельзя»

Нападающий «Спартака» Соболев прокомментировал победу над «Крыльями Советов»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Если сравнивать первый и второй таймы – это как будто разные матчи. После первого тайма, когда я говорил, что мы действовали безобразно, я понимал, что мы изменим игру. Я очень рад, что в таком тяжелом матче мы смогли во втором тайме сыграть с огромным знаком «плюс».
Что произошло в раздевалке в перерыве? Ничего особенного, высказали друг другу… Не было повышенных тонов. Просто высказали друг другу, сказали: «Давайте соберемся, так нельзя!». Объятия с Ваноли после второго гола? У меня никогда нет обиды на тренеров. Это моя работа. Если мне дают играть 5 минут, значит, надо сделать так, чтобы в следующий раз выпустили на 10 минут. Спорт - это–постоянная конкуренция, всегда нужно доказывать. Если дашь слабину – будет играть конкурент», - сказал в эфире канала «Матч Премьер» Соболев.

Соболев сделал дубль в матче с «Крыльями Советов» и стал лучшим футболистом встречи.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
01 мая, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Крылья Советов

 

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
2
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