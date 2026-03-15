«Акрон» — «Ахмат»: Дзюба, Хлусевич и Абдулкадыров выйдут в стартовом составе

«Акрон» и «Ахмат» объявили стартовые составы команд на матч 21-го тура чемпионата России.

Игра пройдет в Самаре и начнется в 14.00 мск.

«Акрон»: Тереховский, Неделчару, Бокоев, Пестряков, Фернандес, Хосонов, Лончар, Джаковац, Беншимол, Болдырев, Дзюба.

«Ахмат»: Ульянов, Хлусевич, Цаке, Ндонг, Абдулкадыров, Богосавац, Исмаэл, Самородов, Пряхин, Касинтура, Мелкадзе.