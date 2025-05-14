Погребняк — о слухах про уход Станковича из «Спартака»: «От любви до ненависти один шаг»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

«Действительно, у «Спартака» есть какая-то цикличность. Сначала боготворят, а потом появляются слухи об уходе тренера. Но все равно, от любви до ненависти один шаг. Станкович нравится мне как тренер и человек. Пока рано делать выводы, сперва надо пройти «Ростов», — сказал Погребняк «СЭ».

Действующий контракт Станковича со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Красно-белые после 28 туров набрали 51 очко и занимают 5-е место в таблице РПЛ. В финале Пути регионов FONBET Кубка России «Спартак» сыграет с «Ростовом» 15 мая.