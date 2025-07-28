Орлов — о Глушенкове: «Ему дали 10-й номер. Но где голы, пасы?»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче с «Рубином».

— Глушенкова заменили в перерыве. Максиму дали 10-й номер, так? Рассчитывают на него. Этот номер обязывает к определенным действиям на поле. К голам и передачам. Но где конкретика от Глушенкова? Пока мы ее не видим. Сейчас его нельзя назвать лидером команды. С правого фланга атак было не так много.

Педро играл в центре и отдал два проникающих паса Мостовому. Был полезен.

Жерсону еще надо немного освоиться. Это только второй его матч в РПЛ. Но качества, конечно, видны. Он точно принесет пользу сине-бело-голубым.

Никакой катастрофы я в упущенной победе для питерцев не вижу. Ничья на выезде с очень крепким соперником — стратегически весьма неплохой результат. Все впереди. Глушенков, Жерсон, Лусиано еще обязательно прибавят. Потенциал у них очень серьезный.