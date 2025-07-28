В «Пари НН» заявили, что клубу неизвестна дата возвращения на стадион в Нижнем Новгороде

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, когда команда вернется на домашний стадион в Нижнем Новгороде.

«У нас нет информации, до какого тура арена в Нижнем Новгороде не будет доступна. Мы находимся в режиме ожидания, когда стадион будет готов. Наш клуб хочет как можно быстрее вернуться на домашний стадион. Идет технологический процесс, и мы не владеем данной информацией, так как этим занимается другое юридическое лицо. Мы ждем даты, когда нас снова пустят на домашний стадион», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» не может проводить домашние матчи на стадионе в Нижнем Новгороде в связи с ремонтными работами.

Ранее «Пари НН» объявил, что проведет домашний матч 3-го тура РПЛ с «Локомотивом» в Грозном.