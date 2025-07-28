Верде начал проходить медосмотр для перехода в ЦСКА в одной из московских клиник

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Униона» Лионель Верде в понедельник, 28 июня, начал проходить медицинское обследование для завершения перехода в ЦСКА в одной из московских клиник.

В четверг, 24 июля, агент футболиста Сезар Катальдо подтвердил, что хавбек станет игроком красно-синих.

Верде — воспитанник «Униона» из Санта-Фе. Хавбек провел за основную команду 34 матча и забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

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