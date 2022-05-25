«Оренбург» — «Уфа»: Агаларов был заменен в начале второго тайма из-за повреждения

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов был заменен в начале второго тайма матча против «Оренбурга» из-за повреждения.

Он был вынужден попросить замену из-за боли в правой ноге. Врачи пытались оказать ему помощь, но форвард не смог продолжить встречу.

Вместо него на поле появился нападающий Дилан Ортис.

Отметим, что именно Агаларов открыл счет в матче. Он реализовал пенальти в первом тайме.

Ответная встреча между командами пройдет в Уфе 28 мая.