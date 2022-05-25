Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:46

«Оренбург» — «Уфа»: Агаларов был заменен в начале второго тайма из-за повреждения

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов был заменен в начале второго тайма матча против «Оренбурга» из-за повреждения.

Он был вынужден попросить замену из-за боли в правой ноге. Врачи пытались оказать ему помощь, но форвард не смог продолжить встречу.

Вместо него на поле появился нападающий Дилан Ортис.

Отметим, что именно Агаларов открыл счет в матче. Он реализовал пенальти в первом тайме.

Ответная встреча между командами пройдет в Уфе 28 мая.

Гамид Агаларов
ФК Оренбург
ФК Уфа
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет с организмом, если есть нектарин каждый день
Сергей Степашин: «После 1:5 от «Сочи» динамовцам вдвойне важно победить в финале Кубка России»
Материалы сюжета: РПЛ — ФНЛ: стыковые матчи-2022
Лантратов толкнул болбоя, а Григалава матерился в камеру. Сыграют ли они после скандала в Хабаровске?
Александр Мостовой не считает, что Лантратов виноват в инциденте с болбоем
Юрист рассказал, как могут наказать вратаря «Химок» Лантратова за конфликт с болбоем
«Оренбург» — «Уфа»: Агаларов открыл счет с пенальти
«Спасибо за все, Питер». Оздоев попрощался с болельщиками «Зенита»
«СКА-Хабаровск» выступил с заявление по инциденту с вратарем «Химок» Лантратовым и болбоем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме призвали не паниковать из-за отъезда легионеров из РПЛ

Агент Оздоева об уходе футболиста из «Зенита»: «У «Зенита» было желание его оставить»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости