В Госдуме призвали не паниковать из-за отъезда легионеров из РПЛ

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с легионерами в РПЛ.

«Не надо паниковать. Конечно, некоторые яркие легионеры покинут нашу страну, но это же все временно. Столько, сколько они зарабатывают здесь, им будут платить только единичные клубы. Да, всем хочется играть в еврокубках, это и будет основным фактором. Но здесь палка о двух концах. Это открывает возможность нашим молодым талантливым футболистам проявить себя в основе. Если они хорошо себя зарекомендуют, это пойдет на пользе, и клубам и сборную. Мы увидим другую национальную команду. И экономика, и футбол адаптируются к новым реалиям», — сказал Свищев «СЭ».

2 мая УЕФА объявил, что в следующем сезоне российские команды не сыграют в еврокубках.