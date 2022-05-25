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Агент Оздоева об уходе футболиста из «Зенита»: «У «Зенита» было желание его оставить»

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Анзор Гаргаев, агент полузащитника Магомедова Оздоева, прокомментировал уход своего футболиста из питерского «Зенита».

«При совместном желании Магомед мог бы остаться, но решил перезагрузить свою карьеру и принял такое решение. У Магомеда была ситуация 50 на 50: остаться или нет. У «Зенита» было желание его оставить. Я допускаю, что Магомед хочет новый виток карьеры. Это красивый уход. Без всяких обид и недоговорок. Не думаю, что будет Европа, учитывая нынешние события. Хочется соблюсти какой-то баланс. Мы россияне, он игрок сборной России. Надо подумать и все взвесить», — цитирует «РБ Спорт» Анзора Гаргаева.

Также агент Магомеда Оздоева рассказал, что московский «Динамо» проявлял интерес к полузащитнику.

«Было предложение «Динамо». Об этом знал «Зенит». Это было сразу после чемпионата Европы. Учитывая, что у Магомеда еще был год контракта, его не отпустили за ту сумму, которую предлагало «Динамо», — приводит слова Гаргаева «РБ Спорт».

29-летний российский полузащитник Магомед Оздоев выступал за «Зенит» с 2018 года. В клубе футболист провел 116 матчей, забил 8 голов и отдал 13 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-ozdoeva-pri-sovmestnom-zhelanii-magomed-mog-by-ostat-sya-v-zenite-no-reshil-perezagruzit-svoyu-kar-eru/
Магомед Оздоев
Футбол
ФК Зенит
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 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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