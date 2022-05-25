Агент Оздоева об уходе футболиста из «Зенита»: «У «Зенита» было желание его оставить»

Анзор Гаргаев, агент полузащитника Магомедова Оздоева, прокомментировал уход своего футболиста из питерского «Зенита».

«При совместном желании Магомед мог бы остаться, но решил перезагрузить свою карьеру и принял такое решение. У Магомеда была ситуация 50 на 50: остаться или нет. У «Зенита» было желание его оставить. Я допускаю, что Магомед хочет новый виток карьеры. Это красивый уход. Без всяких обид и недоговорок. Не думаю, что будет Европа, учитывая нынешние события. Хочется соблюсти какой-то баланс. Мы россияне, он игрок сборной России. Надо подумать и все взвесить», — цитирует «РБ Спорт» Анзора Гаргаева.

Также агент Магомеда Оздоева рассказал, что московский «Динамо» проявлял интерес к полузащитнику.

«Было предложение «Динамо». Об этом знал «Зенит». Это было сразу после чемпионата Европы. Учитывая, что у Магомеда еще был год контракта, его не отпустили за ту сумму, которую предлагало «Динамо», — приводит слова Гаргаева «РБ Спорт».

29-летний российский полузащитник Магомед Оздоев выступал за «Зенит» с 2018 года. В клубе футболист провел 116 матчей, забил 8 голов и отдал 13 результативных передач.